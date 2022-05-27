"بسبب قلبه المكسور".. توفي بعد يومين من مقتل زوجته بهجوم تكساس

2022/05/27 | 14:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختارت إيرما غارسيا، معلمة الصف الرابع، بضعة أسطر قصيرة لتضمينها في سيرتها الذاتية للمدرسة، مشيدةً بأكثر ما أحبته: زوجها وأطفالها الأربعة والتعليم.

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