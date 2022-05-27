أسعار النفط عند أعلى مستوى في شهرين

2022/05/27 | 14:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعارتفعت أسعار النفط لتصل إلى أعلى مستوى لها في شهرين، حيث يتجه خام برنت نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية في شهر ونصف مدعوماً باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي وموسم القيادة الصيفي المقبل في الولايات المتحدة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 0.51 دولار، أو 0.43%، إلى 117.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 9:00 بتوقيت غرينتش.لكن الخام القياسي يتجه نحو تحقيق مكاسب بحوالي 4% هذا الأسبوع.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.11 دولارا أو 0.0 % إلى 114.20 دولارا للبرميل.كما يتجه الخام الأميركي أيضا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.7%.وتتجه عقود خامي القياس إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع مواصلة المفوضية الأوروبية السعي لنيل تأييد جميع الدول الأعضاء في التكتل وعددها 27 للعقوبات الجديدة المقترحة على روسيا، إذ تشكل المجر حجر عثرة.وقالت ستة مصادر في "أوبك بلس" لـ"رويترز"، إن من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي أقرته العام الماضي خلال اجتماعها المزمع في الثاني من يونيو مع زيادة أهداف الإنتاج في يوليو بواقع 432 ألف برميل يوميا، فيما يمثل رفضا للدعوات الغربية لزيادات أسرع في الإنتاج بهدف كبح الأسعار المرتفعة.المصدر: العربي

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