2022/05/27 | 14:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل إعلام هندية، إنه تم اكتشاف إصابة ستة وعشرين حالة بفيروس أنفلونزا الطماطم الذي يشهد انتشاراً في بعض ولايات الهند.

وأضافت الصحف الهندية، أن الفيروس المعوي الذي يصيب الأطفال ونادراً البالغين، ظهر مطلع الشهر الحالي في بعض الولايات الجنوبية ويسبب طفحاً جلدياً على اليدين والفم والقدمين مع ارتفاع درجة الحرارة والجفاف بين الأطفال في الفئة العمرية بين الخامسة والتاسعة.

وأشارت وسائل إعلام هندية، إلى أن المرض شديد العدوى ويتطلب عزل الحالة من خمسة أيام إلى أسبوع، لكنه ليس مرضاً خطراً ويسهل علاجه.

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