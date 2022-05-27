2022/05/27 | 14:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/

ظهرت المقالة النواب البريطاني: سنستخدم ثقلنا الدبلوماسي لردع العراق عن القانون “المروع” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النواب البريطاني: سنستخدم ثقلنا الدبلوماسي لردع العراق عن القانون “المروع”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النواب البريطاني: سنستخدم ثقلنا الدبلوماسي لردع العراق عن القانون “المروع”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).