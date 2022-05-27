أمريكا تعلق على تجريم العراق التطبيع مع إسرائيل:نحن منزعجون من هذا القرار

2022/05/27 | 14:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المُتحدث باسم وزارة الخارجية

الأمريكية، نيد برايس بيانًا صحفيًا

تعقيبًا على إعلان العراق تجريم تطبيع

العلاقات مع إسرائيل، الخميس.

وجاء في البيان: "تشعر الولايات المتحدة

بانزعاج كبير من إقرار الب

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