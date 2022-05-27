النائب خالد العبيدي يدعو إلى مراجعة أساليب تدريب وتأهيل القوات الأمنية

2022/05/27 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في الاثناء دعا رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد العبيدي، إلى مراجعة أساليب تدريب وتأهيل القوات الأمنية، على خلفية الخروق التي شهدتها مدن عراقية مختلفة.

وقال العبيدي إن استمرار الخروقات الأمنية وآخرها سقوط شهداء في كركوك وديالى، يدعونا في لجنة الامن والدفاع النيابية الى مراقبة الاداء ومراجعة أساليب تدريب وتأهيل قواتنا لضمان سرعة انتشارها ومرونة حركتها لمواجهات العصابات الارهابيةوأكد العبيدي ضرورة تقديم الدعم المعنوي والاستخباري المستند الى المعلومة والتحليل للقيادات الأمنية لتنفيذ واجباتها المطلوبة.

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