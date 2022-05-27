مصاب آل الدبّاغ في العراق وبريطانيا

2022/05/27 | 14:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان انتقل الى رحمة الله ورضوانه، في لندن امس المرحوم الدكتور نعمان احمد طه حسين الدباغ ( أبو أحمد)، بعد معاناة طويلة مع المرض ونعى ابناء الجاليات العراقية والعربية الفقيد وسألوا الله العلي القدير له الرحمة والمغفرة، مشيدين بسيرته الوضاءة وكرم اخلاقه في خلال مسيرة غربته في بريطانيا منذ اكثر من خمسين عاماً […]

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