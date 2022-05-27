جونسون يصف بوتين بـ

2022/05/27 | 14:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونوسن، الجمعة، من حطورة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشبها إياه بـ"التمساح"

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