القبض على 21 متهماً بالدكة العشائرية في بغداد

2022/05/27 | 14:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء على 21 متهماً بالدكة العشائرية في بغداد.

وذكر بيان لإعلام قيادة عمليات بغداد تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذاً لتوجيهات قائد العمليات، تستمر القطعات الأمنية بملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبي الدكات العشائرية (إرهاب المواطنين) والأحياء السكنية وذلك للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالرد السريع والفوري بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وأمن القيادة"، مشيراً الى أن "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من إلقاء القبض على ستة متهمين بالدكة العشائرية (أطراف نزاعات) ومصادرة الأسلحة والأعتدة التي بحوزتهم ضمن مناطق(مدينة الصدر، صليخ) بجانب الرصافة".

وأضاف أن "القوات الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال 15 متهما بالمشاجرات والدكة العشائرية ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم، من بينهم خمسة مصابين إثر تعرضهم الى اطلاقات نارية وطعنات بآلات حادة تم نقلهم الى المستشفيات القريبة من مواقع الأحداث، ضمن مناطق (السيدية، الخطيب، الدوانم ، الحلابسة١) بجانب الكرخ، لافتاً الى أنه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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