شرطة الديوانية تكشف عن خطة لحماية الكوادر التربوية بفترة الامتحانات

2022/05/27 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

كشفت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لحماية الكوادر التربوية اثناء فترة الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة شرطة محافظة الديوانية رحيم عودة ل (بغداد اليوم)، ان "الشرطة في المحافظة ستباشر بحماية المراكز الامتحانية والكوادر التربوية خلال فترة الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة".

وأوضح عودة ان "هذا الاجراء يأتي منعًا لاي اعتداء قد تتعرض له هذه الكوادر او المراكز الامتحانية".

وبين بان "دوريات الشرطة ستنتشر بالقرب من المراكز الامتحانية لا في داخلها".

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