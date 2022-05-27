الانشقاق يهدد السلم المجتمعي.. الإطار يعلنها: لا نبحث عن مناصب وهذا مطلبنا

2022/05/27 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

حذر عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الجمعة، من عواقب استمرار الانسداد السياسي.وقال الحياني في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "مصير العراقيين جميعا مشترك لذلك فان اي انشقاق اوتهديد للسلم المجتمعي في اي جزء من العراق فان عواقبه ستنعكس على جميع البلاد".واضاف، ان "الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو بالرؤى السياسية حيث ان التيار يرى ان يكون اختيار رئيس الوزراء من التحالف الثلاثي ويكون التحالف هو الكتلة الاكبر".وتابع الحياني، ان "الإطار يرى الحفاظ على المكون الشيعي من التفكك وذهاب الاطار والتيار بكتلة واحدة ويتم اختيار رئيس الوزراء منها".وأشار إلى أن "الإطار لم يطلب ان يرشح رئيس الوزراء او يبحث عن المناصب ولكن مطلبه الوحيد هو الذهاب الى البرلمان بكتلة واحدة مشكلة من الإطار والتيار وحتى المستقلين".

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