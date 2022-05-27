2022/05/27 | 14:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عن القبض على 21 متهماً وفق المادة 4 ارهاب جرائم الدكة العشائرية، ومصادرة الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت قيادة العمليات في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "بهدف تعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تستمر قطعاتنا الامنية بملاحقة الخارجين على القانون ومرتكبي الدكات العشائرية وارهاب المواطنين والاحياء السكنية وذلك للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها بالرد السريع والفوري بالتنسيق والمتابعة مع مدير قسم استخبارات وامن/قيادتنا".

وأضافت ان "قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على ستة متهمين بالدكة العشائرية اطراف نزاعات ومصادرة الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم ضمن مناطق(مدينة الصدر، صليخ) بجانب الرصافة، في حين تمكنت قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال 15 متهماً بالمشاجرات والدكة العشائرية ومصادرة الأسلحة التي بحوزتهم".

وأوضحت العمليات في بيانها ان "خمسة من بينهم مصابين إثر تعرضهم الى اطلاقات نارية وطعنات بآلات حادة تم نقلهم الى المستشفيات القريبة من مواقع الاحداث، ضمن مناطق السيدية، الخطيب، الدوانم ، الحلابسة1 بجانب الكرخ"، مبينة انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".

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