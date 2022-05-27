التميمي: الدستور العراقي لم يرد فيه تعريف لمفهوم تصريف الأمور اليومية

2022/05/27 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى قانونية استمرار الحكومة الحالية بتصريف الاعمال اليومية، فضلا عن التفسير القانوني لمفهوم تسيير الاعمال اليومية.

وقال التميمي ان الدستور العراقي لم يرد فيه تعريف لمفهوم تصريف الأمور اليومية ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء قال يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في حالة حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة وانتهاء الدورة النيابية، وهنا لم تحدد مدة تصريف الأمور اليومية

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