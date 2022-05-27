وزير النفط : 114 دولاراً للبرميل قليل مقارنة بالتضخم

2022/05/27 | 15:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير النفط احسان إسماعيل إن سعر 114 دولارا لنفط برنت قليل إذا أخذنا بالاعتبار نسبة التضخم وارتفاع أسعار الخدمات والاستشارات.

وأضاف في تصريحات صحفية من باريس ان انتاج العراق اليوم هو أربعة مليون وسبعمائة الف برميل يومياً وهدفنا التوصل الى ثمانية ملايين برميل نهاية 2027، متوقعاً الوصول الى ستة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025.

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