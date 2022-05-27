القبض على ٢١ متهما بقضايا مختلفة في بغداد

2022/05/27 | 15:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ٢١ متهما بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من القاء القبض على ستة متهمين بالدكة العشائرية اطراف نزاعات ومصادرة الاسلحة والاعتدة التي بحوزتهم ضمن مناطق(مدينة الصدر، صليخ) […]

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