أي مقايضات قبل زيارة بايدن السعودية؟

2022/05/27 | 15:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولات جيو استراتيجية وانعطافات إقليمية حادة تمضي بها إدارة جو بايدن عنوانها الأكبر تصحيح العلاقة مع الخليج والعودة إلى الأسس التقليدية للسياسة الأميركية في المنطقة، إنما بما يوظف أولويات البناء على تراجع روسيا، منافسة الصين ويخدم الصورة الداخلية.

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