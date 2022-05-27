لأول مرة.. آسيا تتفوق على أوروبا بمشتريات النفط الروسي

2022/05/27 | 15:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن محللي “كليبر داتا”، أن آسيا تجاوزت أوروبا في أبريل الماضي بمشتريات النفط الروسي، وأصبحت للمرة الأولى أكبر مستورد للخام الروسي.وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن “تتوسع هذه الفجوة في مايو الجاري”، أي أن آسيا ستتقدم بوتيرة أكبر على أوروبا بمشتريات الذهب الأسود الروسي.ووفقا للمحلل جين […]

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آسيا تتفوق على أوروبا بمشتريات النفط الروسي أولاً على ايرث نيوز.

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