شاهد بالفيديو.. الصدر يرد على انزعاج الخارجية الاميركية بشأن التطبيع | نشرة اخبار الثالثة

2022/05/27 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ExD71MQrcDo

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