السعودية.. ضجة وردود فعل غاضبة على فيديو ضرب مواطن لممرضة ومطالبات بتطبيق القانون

2022/05/27 | 15:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغردون سعوديون مقطع فيديو لضرب مواطن لممرضة في أحد مستشفيات المملكة ما أثار ضجة واسعة وموجة غضب كبيرة على تويتر

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