علامات في رؤيتك قد تدل على سرطان العين يجب فحصها

2022/05/27 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

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يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن "سرطان العين هو مصطلح عام يشمل أنواعا مختلفة من السرطان.



ويعتمد نوع السرطان الذي تعاني منه على نوع الخلية التي يبدأ فيها".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن سرطان العين لا يسبب دائما أعراضا واضحة ويمكن اكتشافه فقط أثناء اختبار العين الروتيني.



ويمكن أن تشمل أعراض سرطان العين الظلال أو ومضات الضوء أو الخطوط المتعرجة في رؤيتك أو عدم وضوح الرؤية.



ويلاحظ أشخاص آخرون بقعة داكنة في عيونهم تزداد حجما أو فقدانا جزئيا أو كليا للرؤية.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن العلامات الأخرى تشمل انتفاخ إحدى العينين أو تورم في جفنك أو في عينك يتزايد في الحجم أو ألما في أو حول العين، على الرغم من أن هذا نادر.

ويمكن أن تحدث هذه الأعراض أيضا بسبب المزيد من حالات العين الطفيفة، لذا فهي ليست بالضرورة علامة على الإصابة بالسرطان.



لكن من المهم أن يفحص الطبيب الأعراض في أسرع وقت ممكن.

ويُطلق على السرطان الذي يبدأ في العين سرطان العين الأولي، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن ينتشر السرطان إلى العين من جزء آخر من الجسم.



وهذا ما يسمى بسرطان العين الثانوي.

وتلاحظ أبحاث السرطان: "من المرجح أن يحدث هذا عند النساء مع سرطان الثدي، ومن المرجح أن يحدث هذا عند الرجال في سرطان الرئة".

وتضيف: "تذكر أن سرطان العين نادر الحدوث.



يمكن أن تسبب حالات العين غير السرطانية للعين العديد من هذه الأعراض.



من المهم أن تقوم بإبلاغ طبيبك أو طبيب العيون عن أي منها".

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