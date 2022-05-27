2022/05/27 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الجمعة، أن وجود عناصر حزب العمال الكردستاني أصبح يشكل خطرا على مدن الإقليم.

وقال ممو زيني في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "حزب العمال بات يهدد السلم الأهلي في الإقليم وفي كل مرة حكومة كردستان والحزب الديمقراطي ينأى بنفسه عن الاقتتال الداخلي حرصا على الدم الكردي".

وأضاف أن "حزب العمال مؤخرا بات يشكل تهديدا حقيقيا على الوضع وقصف منشآت حيوية وآبار نفطية وتجمعات للمدنين ويستهدف قوات البيشمركة وهذا يعد إرهابيا شبيها بما تقوم به التنظيمات الإرهابية الأخرى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي ينأى بنفسه عن القتال.. البكةكة يهدد وضع كردستان وأمنه الداخلي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي ينأى بنفسه عن القتال.. البكةكة يهدد وضع كردستان وأمنه الداخلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).