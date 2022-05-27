بيئة كربلاء تكشف عن نوع المعامل المرحّلة من المدينة بسبب تأثيرها السلبي على السكان (فيديو)

2022/05/27 | 15:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت مديرية بيئة كربلاء المقدسة،

الجمعة، ان المحددات البيئية تمنع حصول

اي ضرر بيئي على المناطق السكنية من

المعامل القديمة التي اصبحت داخل

الاحياء السكنية وان قرار ترحليها الى

خارج المدن سببه تأثيرها ا

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