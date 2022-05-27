العمليات المشتركة تتوعد مرتكبي جريمة جلولاء برد قاس

2022/05/27 | 15:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … توعدت قيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة، العصابات الإرهابية المسؤولة عن ارتكاب جريمة جلولاء برد قاس.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وفداً كبيراً من قيادة العمليات المشتركة ونائب العمليات المشتركة ونائب القوات البرية زار مدينة جلولاء في محافظة ديالى للاطلاع على ملابسات الخرق الأمني الذي […]

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