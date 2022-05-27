2022/05/27 | 15:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القرود في البلدان التي لا يتوطن فيها المرض، مضيفة أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال اتخاذ إجراءات سريعة.ويتوطن جدري القرود، وهو عدوى فيروسية تسبب أعراضا خفيفة، في بلدان إفريقية ولكن انتشاره إلى أوروبا والولايات المتحدة يثير المخاوف، […]

ظهرت المقالة لاحتواء جدري القرود..



“طلب عاجل” من منظمة الصحة العالمية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاحتواء جدري القرود.. “طلب عاجل” من منظمة الصحة العالمية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاحتواء جدري القرود.. “طلب عاجل” من منظمة الصحة العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).