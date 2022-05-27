اللبنانيون بين

2022/05/27 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حيث المبدأ، لا توجد سلطة في العالم أهم من سلطة مجلس الأمن الدولي، حيث تجتمع القوى العظمى تحت رايات الشرعية والقانون الدوليّين.

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