2022/05/27 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة السفير الايراني في بغداد يبارك التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أولاً على ايرث نيوز.

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