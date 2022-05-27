شركة طيران أمريكية تخفّص عدد رحلاتها استراتيجيًا هذا الصيف.. ما السبب؟

2022/05/27 | 15:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة خطوط دلتا الجوية، الخميس، أنها ستقطع حوالي 100 رحلة جوية يوميًا من جدولها هذا الصيف، وذلك "لتقليل الاضطرابات والعودة بشكل أسرع عند حدوث تحديات".

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