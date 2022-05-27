الإصابات بتصاعد مستمر وخطير.. تعليق جديد للصحة العراقية يخص الحمى النزفية - عاجل

2022/05/27 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

دعت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، إلى ضرورة توخي الحذر والتعامل الدقيق بمسألة الحمى النزيفية بعد ان سجلت الوزارة احصائية سابقة وصلت الى تسعين حالة إصابة.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر لـ (بغداد اليوم) اننا "سجلنا 90 حالة إصابة بالحمى النزفية و 18 وفاة وحالات الإصابة بتصاعد مستمر وخطير وعليه".

ودعا المتحدث الرسمي، الجميع "للالتزام بتوجيهات الوزارة بما يتعلق بشراء اللحوم والاماكن الخاصة التي تلتزم بالاجراءات".

وبين البدر ان "الوزارة تبذل كل ما بوسعها للتعاون مع الجهات ذات العلاقة بشأن مواجهة الوباء".

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