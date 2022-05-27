ايران تبدي موقفا من القانون العراقي لتجريم التطبيع

2022/05/27 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أبدى السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم ال صادق، اليوم الجمعة، موقفا من القانون العراقي لتجريم التطبيع.

وقال صادق في تغريدة له على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، إن "قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مدعاة للفخر في سلسلة المواقف الأبية للشعب العراقي".

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