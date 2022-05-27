2022/05/27 | 16:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد المتحدث باسم الشؤون الخارجية في

مجلس النواب البريطاني، اليوم الجمعة،

تشريع البرلمان العراقي لقانون تجريم

التطبيع مع إسرائيل، داعيا حكومة بلاده

لردع العراق عن هذا القانون "المروع".

وقال المتحدث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجريم التطبيع مع اسرائيل.. بريطانيا تدعو لردع العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجريم التطبيع مع اسرائيل.. بريطانيا تدعو لردع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).