2022/05/27 | 16:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ImDj830orJI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشروع استثماري يعيق تقديم الخدمات لحي المقداد في الكوفة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشروع استثماري يعيق تقديم الخدمات لحي المقداد في الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).