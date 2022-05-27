2022/05/27 | 16:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mTD4dLS2WrA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن ستزود كييف بأنظمة صاروخية بعيدة المدى وملفات أخرى في نشرة الــ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن ستزود كييف بأنظمة صاروخية بعيدة المدى وملفات أخرى في نشرة الــ 4) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).