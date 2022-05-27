الإعلام الأمني: القبض على عصابة مكونة من 18 متهماً في البصرة

2022/05/27 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، القبض على عصابة مكونة من 18 متهماً في البصرة.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "في الوقت الذي تواصل فيه قطعاتنا الأمنية عملياتها النوعية لمطاردة بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية، تستمر عملياتها لملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون، حيث وجهت قيادة عمليات البصرة صفعة جديدة لهذه العصابات بعد ان تمكنت وبجهد استخباري نوعي وعملية تميزت بالدقة والمهنية العالية في أداء الواجب، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 18 متهماً يستقلون 3 عجلات في منطقة الشعيبة البعض منهم كان بحوزته اسلحة مختلفة ويرتدي الدروع وبحوزتهم أيضاً أجهزة اتصال".

وأضافت "وبعد هذه العملية النوعية تعرف بعض المواطنين عليهم وطلب عدد منهم الشكوى ضد هؤلاء الملقى القبض عليهم بجرائم خطف وتسليب وابتزاز، إذ تم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق في الوقت الحالي بقضية خطف"، مشيرة إلى إن "اي شخص يحاول العبث بالأمن ومقدرات المواطنين سيكون امامه طريقين اما الموت او السجن".

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