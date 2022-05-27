عمليات البصرة تعلن توجيه 'صفعة قوية' لعصابات الجريمة المنظمة

2022/05/27 | 16:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الجمعة، توجيه "صفعة قوية" لعصابات الجريمة المنظمة، مشيرة إلى اعتقال 18 شخصاً بحوزتهم أسلحة، في محافظة البصرة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قيادة عمليات البصرة وجهت صفعة جديدة لعصابات الجريمة المنظمة بعد ان تمكنت وبجهد استخباري نوعي وعملية تميزت بالدقة والمهنية العالية في أداء الواجب، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 18 متهماً يستقلون 3 عجلات في منطقة الشعيبة البعض منهم كان بحوزته اسلحة مختلفة ويرتدي الدروع وبحوزتهم أيضاً أجهزة اتصال".

وبعد هذه العملية النوعية، أشارت الخلية، إلى "تعرف بعض المواطنين عليهم وطلب عدد منهم الشكوى ضد هؤلاء الملقى القبض عليهم بجرائم خطف وتسليب وابتزاز، إذ تم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق في الوقت الحالي بقضية خطف".

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