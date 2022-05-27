2022/05/27 | 16:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان… إدارة مطار النجف الأشرف الدولي توضح ملابسات حادثة الطفل وما يتعرض له المطار من اشاعات وهجمات مسيسة.في الوقت الذي أثبت فيه مطار النجف الاشرف الدولي نجاحا منذ تأسيسه لاكثر من 14 عام ولم يسجل طيلة عمله اي خرق امني، وكان ولا يزال من أنجح المطارات في تقديم الخدمات واكثرها في عدد الرحلات..لذلك […]

ظهرت المقالة حادثة الاختراق تتفاعل..



بيان جديد من إدارة مطار النجف أولاً على ايرث نيوز.

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