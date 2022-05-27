بجواز ذكي.. العراق يتخذ خطوات مواكبة العالم وإنهاء الروتين قبل نهاية 2022

2022/05/27 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الجوازات العامة، التابعة

لوزارة الداخلية العراقية، اليوم

الجمعة، عن خطط إصدار الجواز

الإلكتروني، فيما حددت مصير الجواز

الورقي، وآلية الدفع لاستحصال الجواز

الذكي.

وقال مدير الجوازات العميد

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