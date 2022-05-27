السفير الايراني الجديد يزور كربلاء ويلتقي محافظها (صور)

2022/05/27 | 16:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السفير الايراني الجديد في

العراق محمد كاظم ال صادق، اليوم

الجمعة، محافظة كربلاء المقدسة، والتقى

محافظها نصيف الخطابي.





وقالت محافظة كربلاء في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، ان "الخطابي استقبل

في

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