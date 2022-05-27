خبير اقتصادي يكشف تفاصيل بيع كردستان النفط لإسرائيل

2022/05/27 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … كشف الخبير الاقتصادي في جامعة البصرة نبيل المرسومي، عن ان إقليم كردستان العراق، يبيع نفطه بأسعار دون سعر شركة تسويق النفط العراقية “سومو” بـ 10 دولارات، لافتاً الى انه إسرائيل واحدة من ثلاث دولة مقبلة على شراء النفط الكردستاني.وذكر المرسومي في حوار اذاعي تابعته وكالة /المعلومة/، إن “الإقليم يبيع النفط بتلك القيمة […]

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