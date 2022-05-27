2022/05/27 | 16:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باشـرت شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية والمُبيدات إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الجمعة، بإنتاج مُبيد حشرة الطماطة ( الكيموسيـس ) لأول مرة بعد توقف أستمر لمُدة تسعة سنـوات .وقـال مُدير عام الشركة المُهندس علـي قاسـم كاظـم في تصريح للمكتب الإعلامي في الوزارة، وتلقته وكالة ايرث نيوز بأنَّ “الشركة تمكنت ولأول مرة […]

ظهرت المقالة لاول مرة بعد توقف سنوات..



شركـة الفـرات العامـة تباشر بإنتـاج مُبيـد حشـرة “الكيموسيـس” أولاً على ايرث نيوز.

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