- فاتن - لم تخرج من الفن لتدخل الجنة - منى حلمي

2022/05/27 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ------------------------ يوم 27 مايو 1931 ، من القرن الماضى ، تأملت الأم " زينب " ، المولودة الجديدة ، وتساءلت ، أهذه هى الطفلة الفاتنة ، التى حملتها فى حنايا جسمى ، وأطعمتها ، وسقيتها ، من دمى ، ومائى ، وأعصابى ، وأحلامى ؟؟.



والأب " أحمد " ، احتار كيف سيكون مستقبلها ، واضافتها الى الأسرة .



بعد تسع سنوات فى 1940 ، جاء شاب متمرد ، مبدع ، اسمه " ......





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