أوجه المجزرة السبع - ياسين الحاج صالح

2022/05/27 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح هل يمكن الكتابة عن مجزرة التضامن بهدوء، أقله بمثل هدوء بطلها أمجد يوسف وهو يقتل أناساً لا يعرفهم? يعتقلهم لكي يقتلهم؟ يمكن ويجب.



المجزرة تطلب منا الكلام بشأنها، ألا تُنسى، وألا تغرق في هياج عاصف لا يلبث أن يخمد، مخلفاً وراءه المرارة والسينيكية.



كرامة الضحايا لا تصان بكلام زاعق، والكتابة ليست مجالاً للانفعالات الهائجة، لمجازر بحق الكلمات لطالما سارت يداً بيد مع المجازر ضد البشر.



في مواجهة المجزرة، ......





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