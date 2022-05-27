هل إيران كانت بها أغلبية سنية ثم تحولت لشيعة؟ - سامح عسكر

2022/05/27 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر سوف أجيب عن السؤال بطريقة بانورامية في العادة لتقريب الفكرة، فتاريخ الدول غالبا يجري تزويره لمصالح سياسية ودينية أو انحيازات عاطفية ونفسية من المؤرخين، وسوف أستعرض لحضراتكم الإجابة من منطقة محايدة تماماأولا: كافة بلاد خراسان وما وراء النهرين كانت أغلبيتها شيعة وزرادشتيين في العصرين الأموي والعباسي، الثورة العباسية نفسها كانت ثورة شيعية والشعب الإيراني كان يشكل معظم جمهور أئمة الشيعة الإمام ......





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