مجددًا.. تهم الاعتداء الجنسي تلاحق الممثل الأمريكي كيفن سبيسي

2022/05/27 | 16:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الادعاء العام البريطاني أربع تهم للممثل الأمريكي، كيفن سبيسي، بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، ووُجهت للممثل تهمة خامسة إضافية باعتداء جنسي خطير في مدينة لندن.

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