مطار النجف الأشرف الدولي يصدر توضيحاً بشأن حادثة الطفل

2022/05/27 | 16:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدر مطار النجف الأشرف الدولي، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن حادثة الطفل.وقالت إدارة المطار في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مطار النجف الأشرف الدولي أثبت نجاحاً منذ تأسيسه لأكثر من 14 عاماً ولم يسجل طيلة عمله أي خرق أمني، وكان ولا يزال من أنجح المطارات في تقديم الخدمات وأكثرها في عدد الرحلات".وأضافت، أن" المطار اتخذ عدة إجراءات أمنية مشددة، وتم تشكيل لجان للتحقيق مختصة ومحاسبة الجهات المسؤولة والمقصرة عن حادثة الطفل بأشد العقوبات، كما تم التأكيد على مساعدة الحالات الإنسانية للمسافرين".وبينت أن "أكبر المطارات في الدول المتقدمة تتعرض إلى أعمال إجرامية وخطف للطائرات وللطواقم ولم يشن عليها حملات للتسقيط ولكن مطار النجف الأشرف يتعرض إلى هجمات كثيرة من قبل بعض الجهات المسيسة والمدعومة من قبل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية وبعض وسائل الإعلام غير المهنية التي لفقت الاكاذيب ونشرت صور مزيفة للطفل ونسبت أحداث وتفاصيل غير صحيحة للحادثة والتي رافقتها اشاعات مغرضة والغاية منها استهداف عمل مطار النجف الاشرف الدولي".وأكدت أن "أي مواطن ممكن أن يدخل المطار بسيارته الشخصية أو مشياً على الاقدام ولغاية صالة الوصول التي يدقق فيها الجواز وتفحص الحقائب وكذلك (الطفل) الذي مر بإجراءات التفتيش من مدخل المطار وتعرض لفحص الأجهزة الفنية الأمنية من كشف المتفجرات وغيرها من الإجراءات".وتابعت: "نحن نعترف بوجود تقصير في دخوله لصالة المغادرة وتم محاسبة المقصرين ولكن هذا الحادث لا يتناسب مع حجم التسقيط والهجمات الالكترونية المدفوعة الثمن من جهات مسيسة"، داعية "جميع المواطنين إلى توخي الدقة في نشر الأخبار والمعلومات والابتعاد عن الاشاعات".

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