“انفلونزا الطماطم” تثير القلق.. توضيح حول أعراض الإصابة بهذا الفيروس

2022/05/27 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صرح حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين في مصر، بأن الطماطم ليس لها علاقة بأنفلونزا الطماطم.وقال أبو صدام إن “الطماطم آمنة 100 في المئة، وليس لها علاقة بما يسمى إنفلونزا الطماطم”، بحسب صحيفة “المصري اليوم”.وأضاف أن “مرض إنفلونزا الطماطم مرض فيروسي، ويتسبب في طفح جلدي لونه أحمر يشبه الطماطم”.وأشار إلى […]

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توضيح حول أعراض الإصابة بهذا الفيروس أولاً على ايرث نيوز.

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