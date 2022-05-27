بلدة “دراكولا” تدخل “جينيس” بأكبر عدد لمصاصي الدماء (صور)

2022/05/27 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت مدينة ويتبي في شمال شرق إنجلترا، مساء الخميس، رقما قياسيا عالميا جديدا لعدد الأشخاص المتنكرين بأزياء مصاصي الدماء.ويأتي ذلك الحدث بعد 125 عاماً على نشر رواية “دراكولا” المستوحاة من هذه المدينة الصغيرة.وجاء في تغريدة نشرتها على شبكة “تويتر” منظمة “إنجليش هيريتدج” التي تدير موقع “ويتبي آبي” المهدّم حالياً والذي عٌقد […]

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