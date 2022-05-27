“إيرث نيوز” تكشف المستور.. 50% من المخدرات في الوسط والجنوب مصدرها كركوك

2022/05/27 | 17:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باتت محافظة كركوك، معبرا رئيسيا للمخدرات، تربط ما يتم تهريبه عن طريق إقليم كردستان بباقي المحافظات العراقية، ووفقا لمسؤول أمني فيها فأن 50% من المخدرات في بغداد والمحافظات مصدرها هو كركوك، التي تضم معاملا ايضا، وفيما أكدت صحة المحافظة ارتفاع نسب التعاطي بين الشباب وخاصة الطلبة منهم، أشارت إلى أن فرقها الصحية تبذل […]

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50% من المخدرات في الوسط والجنوب مصدرها كركوك أولاً على ايرث نيوز.

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