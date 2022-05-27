2022/05/27 | 17:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستثمرون في دول الإمارات وألمانيا والولايات المتحدة وغيرهم يعملون على إيجاد حل لازدحام الطرق من خلال مشروع التاكسي الطائر، لكنه إلى الآن لم ينطلق تجارياً.

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