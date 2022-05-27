2022/05/27 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة “أبو جعفر المنصور” يواجه تهديد الهدم..



وانتشار أمني كثيف في محيطه (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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