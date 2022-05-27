2022/05/27 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لست مطبعا ولكن يعتب علي بعض الأصدقاء وخاصة الأخوة من التيار الصدري ومناصري تجريم العلاقة مع إسرائيل أو الكيان الصهيوني كما يسمونه أو ما يعرف بتجريم التطبيع، ويقولون كتاباتك الأخيرة فد تتحول إلى نقطة سوداء في تأريخك وهذا ما لا نتمناه لك ولا نرغب أن نراك في هذا الموقف المحرج، وأيضا هذا ما لا يتناسب مع موقفك السياسي والفكري عموما القائم على مناصرة الإنسان مجردا والمظلوم تحديدا، ودعوتك للتحرر والإ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لست مطبعا ولكن . - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لست مطبعا ولكن . - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).